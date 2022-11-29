Сборная Бразилии продлила победную серию

Победная серия сборной Бразилии достигла девяти матчей. В семи из них команда Тите не пропустила.
Накануне во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 Бразилия победила Швейцарию (1:0).
- Ближайший соперник Бразилии – Камерун (2 декабря).
- Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.
- Согласно букмекерским котировкам, Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Бомбардир.ру