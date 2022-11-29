Сборная Бразилии продлила победную серию

Победная серия сборной Бразилии достигла девяти матчей. В семи из них команда Тите не пропустила.

Накануне во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 Бразилия победила Швейцарию (1:0).

Ближайший соперник Бразилии – Камерун (2 декабря).

Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

Согласно букмекерским котировкам, Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022.

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