«В раздевалке посмеялись». Хлусевич – о драке в матче «Зенит» – «Спартак»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о драке в матче с «Зенитом» в Кубке России.

– Что произошло в конце матча?

– Вам понравилось? Ну и прекрасно! На поле был сначала футбол, а потом немножко драка

– Ты когда-нибудь участвовал в таком?

– Постоянно. В раздевалке посмеялись над дракой в концовке – ничего страшного. Это часть футбола.

– Нескольких игроков могут надолго дисквалифицировать.

– Ничего страшного, у нас есть кому играть. Плохо, что они получили красные. Но нам теперь давать себя в обиду?

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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