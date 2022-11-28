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    «В раздевалке посмеялись». Хлусевич – о драке в матче «Зенит» – «Спартак»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о драке в матче с «Зенитом» в Кубке России.

    – Что произошло в конце матча?

    – Вам понравилось? Ну и прекрасно! На поле был сначала футбол, а потом немножко драка

    – Ты когда-нибудь участвовал в таком?

    – Постоянно. В раздевалке посмеялись над дракой в концовке – ничего страшного. Это часть футбола.

    – Нескольких игроков могут надолго дисквалифицировать.

    – Ничего страшного, у нас есть кому играть. Плохо, что они получили красные. Но нам теперь давать себя в обиду?

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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