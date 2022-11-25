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    В Первой лиге впервые проведут матч с использованием VAR

    Матч 20-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Балтикой» пройдет с системой VAR. Это первый такой случай в истории турнира.

    «РФС примет решение о возможности использования видеоассистентов арбитра на других матчах Первой лиги по результатам тестового матча и после консультаций с клубами и ФНЛ», – написала лига.

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    Источник: Первая лига

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