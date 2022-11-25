Роналду – второй самый возрастной автор гола на ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче ЧМ-2022 против Ганы (3:2). Он реализовал пенальти на 65-й минуте.

Нападающий отличился в возрасте 37 лет и 292 дней. Это второй результат в истории турнира.

Рекорд принадлежит камерунцу Роже Милла, который в 1994 году забил на чемпионате мира, когда ему было 42 года и 39 дней.

При этом среди европейских футболистов Роналду теперь лидер по данному показателю. Он превзошел достижение шведа Гуннара Грена, забившего на ЧМ-1958 в 37 лет и 236 дней.

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