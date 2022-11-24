Абаскаль рассказал о предстоящей операции

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча Кубка России против «Крыльев Советов» (1:2) сообщил, что будет делать операцию на глазах.

«Туман на поле в Самаре? Я не видел всю игру. К счастью, мне скоро предстоит операция на глазах, я буду видеть лучше», – сказал испанец.

Абаскаль принял «Спартак» летом.

Команда идет в РПЛ 2-й.

«Спартак» лидирует в группе Кубка России.

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