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    Абаскаль рассказал о предстоящей операции

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча Кубка России против «Крыльев Советов» (1:2) сообщил, что будет делать операцию на глазах.

    «Туман на поле в Самаре? Я не видел всю игру. К счастью, мне скоро предстоит операция на глазах, я буду видеть лучше», – сказал испанец.

    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.
    • «Спартак» лидирует в группе Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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