Абаскаль рассказал о предстоящей операции

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча Кубка России против «Крыльев Советов» (1:2) сообщил, что будет делать операцию на глазах.
«Туман на поле в Самаре? Я не видел всю игру. К счастью, мне скоро предстоит операция на глазах, я буду видеть лучше», – сказал испанец.
- Абаскаль принял «Спартак» летом.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
- «Спартак» лидирует в группе Кубка России.
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