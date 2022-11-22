Сане пропустит 1-й матч сборной Германии на ЧМ-2022

Опять начинается, полузащита самая сильная, а нападение опять хромает, на одном мюллере или гнабри в рай не въехать
Вингер «Баварии» Лерой Сане не сыграет в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Германии и Японии.
У 26-летнего футболиста проблемы с коленом. Сроки его восстановления пока неизвестны.
- Германия и Япония встретятся в среду, 23 ноября.
- Начало – в 16:00 мск.
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