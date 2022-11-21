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    Бэйл повторил рекорд по числу матчей за сборную Уэльса

    Вингер Гарет Бэйл принимает участие в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между США и Уэльсом.

    Для него это 109-я игра в составе валлийской сборной.

    33-летний экс-футболист «Реала» повторил рекорд Криса Гантера по числу матчей за Уэльс.

    Сам Гантер еще не закончил карьеру и начал встречу против США на скамейке запасных. Защитник уже сегодня может снова стать единоличным рекордсменом.

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    Источник: Transfermarkt

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    21.11.2022 22:36
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