Бэйл повторил рекорд по числу матчей за сборную Уэльса

Вингер Гарет Бэйл принимает участие в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между США и Уэльсом.

Для него это 109-я игра в составе валлийской сборной.

33-летний экс-футболист «Реала» повторил рекорд Криса Гантера по числу матчей за Уэльс.

Сам Гантер еще не закончил карьеру и начал встречу против США на скамейке запасных. Защитник уже сегодня может снова стать единоличным рекордсменом.

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