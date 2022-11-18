Назван лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в ноябре

Болельщики «Манчестер Юнайтед» выбрали лучшего футболиста команды по итогам ноября.

Победителем голосования стал 18-летний полузащитник Алехандро Гарначо. Его поддержали 67 процентов опрошенных.

Аргентинец опередил Давида Де Хеа (21%) и Каземиро (12%).

В ноябре Гарначо забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.

«МЮ» одержал 3 победы и потерпел 1 поражение.

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