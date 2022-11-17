«Локомотив» объявил о вхождении трех тренеров в штаб Галактионова

Тренерский штаб «Локомотива» пополнили три новых специалиста.

Это старший тренер Олег Левин, тренер по физической подготовке Кирилл Жинкин и специалист-аналитик Владимир Савченко.

Ранее они работали с Михаилом Галактионовым в «Пари НН».

«Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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