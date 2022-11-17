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    «Локомотив» объявил о вхождении трех тренеров в штаб Галактионова

    Тренерский штаб «Локомотива» пополнили три новых специалиста.

    Это старший тренер Олег Левин, тренер по физической подготовке Кирилл Жинкин и специалист-аналитик Владимир Савченко.

    Ранее они работали с Михаилом Галактионовым в «Пари НН».

    • «Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
    • Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    17.11.2022 23:45
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