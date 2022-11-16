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    Андрей Мостовой раскрыл все подробности конфликта Чистякова и «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о ситуации одноклубника Дмитрия Чистякова.

    • Футболист допустил голевую ошибку в проигранном матче с «Ахматом» (1:2).
    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках. Геннадий Орлов заявлял, что зимой игрок перейдет в грозненский клуб.
    • В «Зените» говорили о возможном отстранении Чистякова от основы.

    — Очень удивила ситуация с реакцией русского костяка команды на историю с Чистяковым. В команде есть костяк, есть коллектив.

    — Для меня вся история с Димой была неожиданной. Когда вышла новость, у нас был тренировка в этот день — и Дима тренировался с командой. Еду домой — и вижу в новостях, что он выведен из состава. Позвонил ему — что, как? Он сказал, что пока сам не понимает.

    Написал сразу Мише Кержакову — что делать будем? Миша выставил пост, мы это сразу поддержали.

    На следующий день было собрание, Александр Иванович Медведев высказался. И Дима встал, сказал — ребята, не ожидал, что так все получится, у нас реально есть команда, коллектив. Мы сплотились, и ситуация с Димой сделала нас сильнее.

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    Источник: «РБ Спорт»

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