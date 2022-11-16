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    Мостовой рассказал, готов ли он возглавить «Рубин» вместо Слуцкого

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

    «Пошел бы я главным тренером в «Рубин»? Меня никто туда не пригласит. У меня нет тренерской лицензии. Кто меня позовет? Да никто», — заявил Мостовой.

    • «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого вчера.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
    • Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17806

      Cleaner 46 минут назад

      Лучше Рубина сразу распустить, чем доверить Мостовому!

      0
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      Рейтинг: +26805

      JTherry 47 минут назад

      "Меня никто в Рубин не пригласит. У меня нет тренерской лицензии..."
      ...Слуцкого гораздо легче поливать помоями из студии срач-тв без тренерской лицензии, о тренерской работе будучи слегка осведомленным, поскольку в футбол играл когда-то... учиться - не "царское" дело, "царское" дело - поучать других...)))

      1
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      Рейтинг: +98892

      zigbert 1 час назад

      Критиковать всех и учить дело не сложное. Но вряд ли Мостовой способен заняться более серьезным делом.

      3
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      Рейтинг: +1503

      jek718875 1 час назад

      Проще сидеть в студии Матч ТВ и поливать всех помоями

      3
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      Рейтинг: +23516

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да уж, Саня, лучше не надо, в Казани хватило теоретика Слуцкого, Рубин начинает всё с начала.

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      Рейтинг: +40

      F@nat1k 1 час назад

      Заголовок как всегда))) он даже с лицензией не пойдет ссытся обосраться. его же сразу Валера начнет тролить

      1
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      Рейтинг: +5443

      Enter2006 1 час назад

      В чем проблема отучиться и получить тренерскую лицензию? Лень?

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