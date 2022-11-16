Мостовой рассказал, готов ли он возглавить «Рубин» вместо Слуцкого

Лучше Рубина сразу распустить, чем доверить Мостовому!
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».
«Пошел бы я главным тренером в «Рубин»? Меня никто туда не пригласит. У меня нет тренерской лицензии. Кто меня позовет? Да никто», — заявил Мостовой.
- «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого вчера.
- Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
- Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.
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