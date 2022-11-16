Нигматуллин сравнил Селихова и Сафонова

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сравнил голкиперов команды Александра Селихова и Матвея Сафонова.
– Мне кажется, что сейчас есть возможность сыграть тем, кто играл за сборную меньше или не имел такого шанса. Отлично выглядят Песьяков и Селихов. Думаю, что выбор будет сделан между ними, а может, они сыграют по тайму.
– А вы бы кому отдали предпочтение?
– Честно говоря, сложно выбрать, но, наверное, Селихова.
– В чем Селихов превосходит Сафонова?
– Здесь вопрос стабильности и меньше допуска ошибок. По каким-то вратарским канонам навряд ли Селихов в чем-то превосходит Сафонова. Сейчас вопрос прежде всего в стабильности, а именно ее в последнее время лишился Сафонов.
- Товарищеский матч Таджикистан – Россия состоится завтра, 17 ноября.
- 28-летний Селихов стоит 2,5 миллиона евро. Сафонов – 16.
- В сезоне РПЛ у Селихова 15 матчей, 15 пропущенных голов.
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Источник: «Спорт день за днем»