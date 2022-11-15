Тен Хаг заявил боссам «МЮ», что Роналду должен покинуть клуб (ESPN)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду покинул клуб.

По информации ESPN, на вчерашней встрече с руководством клуба голландец заявил, что 37-летний португалец больше не должен играть за команду.

Тен Хаг считает, что Роналду зашел слишком далеко, раскритиковав в интервью тренера и «МЮ».

Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.

Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.

В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.

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