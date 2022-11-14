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    Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего игрока РПЛ на данный момент.

    «Лучший футболист РПЛ? Барриос. Почему? Потому что он в порядке», — заявил Карпин.

    • Колумбиец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
    • В его активе 3 гола и 4 ассиста в 138 матчах.
    • Контракт Барриоса с клубом действует до конца сезона-2025/26.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      Литейный 4 (returned) 39 секунд назад

      Колумбиец хорош. За мяч цепляется как Цербер, фиг отнимешь. Да и мяч отбирает влёгкую, разрушая атаки соперников. Король отборов.

      0
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      Рейтинг: +17388

      paracetamol 3 минуты назад

      Согласен. Он и гол недавно забил хороший!

      1
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      Рейтинг: +12033

      Алексей З 54 минуты назад

      Барриос хорош , но вот лучший ли вопрос ?
      В Питере мне больше Вендел нравится

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