Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ

Колумбиец хорош. За мяч цепляется как Цербер, фиг отнимешь. Да и мяч отбирает влёгкую, разрушая атаки соперников. Король отборов.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего игрока РПЛ на данный момент.
«Лучший футболист РПЛ? Барриос. Почему? Потому что он в порядке», — заявил Карпин.
- Колумбиец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
- В его активе 3 гола и 4 ассиста в 138 матчах.
- Контракт Барриоса с клубом действует до конца сезона-2025/26.
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