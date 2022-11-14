Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего игрока РПЛ на данный момент.

«Лучший футболист РПЛ? Барриос. Почему? Потому что он в порядке», — заявил Карпин.

Колумбиец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.

В его активе 3 гола и 4 ассиста в 138 матчах.

Контракт Барриоса с клубом действует до конца сезона-2025/26.

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