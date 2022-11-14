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    Маслов поставил оценку «Спартаку» за первую часть сезона РПЛ

    Защитник «Спартака» Павел Маслов подвел итоги первой части сезона для московского клуба.

    «Рано подводить итоги для «Спартака», у нас впереди еще две игры. Да, это Кубок, но все равно будем проводить те же матчи. В любом случае, второе место в чемпионате – не первое. Первое было бы хорошим результатом для нас.

    Так что если и подводить итоги половины сезона РПЛ, то скажу удовлетворительно. Хотелось все-таки закончить на первом месте. Кто лучший игрок «Спартака» в этой части чемпионата? Буду банален: вся команда молодцы, никого конкретного выделять не буду.

    Укомплектована ли команда, чтобы весной навязать борьбу «Зениту»? Это оценка, которую дают эксперты. Я могу сказать, что это не имеет никакого значения», – сказал Маслов.

    • «Спартак» отстает от лидирующего в РПЛ «Зенита» на 6 очков.
    • Московский клуб лидирует в группе Кубка России.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17776

      Cleaner 1 час назад

      Я не знаю, кто такой Маслов. Но первая часть сезона у Спартака лучшая за последние лет пятнадцать. И да. Лучше, чем в чемпионский год с Каррерой. Вы же все об этом хотели мне сказать?..)))

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