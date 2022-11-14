Маслов поставил оценку «Спартаку» за первую часть сезона РПЛ

Защитник «Спартака» Павел Маслов подвел итоги первой части сезона для московского клуба.

«Рано подводить итоги для «Спартака», у нас впереди еще две игры. Да, это Кубок, но все равно будем проводить те же матчи. В любом случае, второе место в чемпионате – не первое. Первое было бы хорошим результатом для нас.

Так что если и подводить итоги половины сезона РПЛ, то скажу удовлетворительно. Хотелось все-таки закончить на первом месте. Кто лучший игрок «Спартака» в этой части чемпионата? Буду банален: вся команда молодцы, никого конкретного выделять не буду.

Укомплектована ли команда, чтобы весной навязать борьбу «Зениту»? Это оценка, которую дают эксперты. Я могу сказать, что это не имеет никакого значения», – сказал Маслов.

«Спартак» отстает от лидирующего в РПЛ «Зенита» на 6 очков.

Московский клуб лидирует в группе Кубка России.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно