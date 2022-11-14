Роналду рассказал, как Фергюсон уговорил его вернуться в «МЮ» вместо перехода в «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскрыл подробности возвращения в клуб летом 2021 года.

«Переходя в «МЮ», я следовал зову сердца. Когда возник интерес со стороны «Манчестер Сити», сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты не можешь перейти к ним!». И я ответил: «Хорошо, босс», – заявил португалец.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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