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    Роналду рассказал, как Фергюсон уговорил его вернуться в «МЮ» вместо перехода в «Ман Сити»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскрыл подробности возвращения в клуб летом 2021 года.

    «Переходя в «МЮ», я следовал зову сердца. Когда возник интерес со стороны «Манчестер Сити», сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты не можешь перейти к ним!». И я ответил: «Хорошо, босс», – заявил португалец.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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    Источник: The Sun

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    14.11.2022 11:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +107

      Not angry fan 14 ноября, 17:38

      САФ, хоть и великий тренер, но тоже обычный человек, которому не чужды оглушительные ошибки. Что же поделать, ну погорячился пенсионер, хотел ведь как лучше...

      0
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      Рейтинг: +665

      life85 14 ноября, 15:28

      Спасибо Алекс !!!

      0
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      Рейтинг: +410

      lNeTl 14 ноября, 13:20

      Лучше бы в Спортинг вернулся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7561

      mihail200606 14 ноября, 11:58

      Мансити радуется только... у них холанд есть,и он может стать круче кристины

      1
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      Рейтинг: +123

      SuperPav11 > mihail200606 14 ноября, 12:17

      Сычевой круче холонда

      1
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      Рейтинг: +17804

      Cleaner > mihail200606 14 ноября, 15:42

      Что значит "Холанд может стать круче кристины"??? Холанд на данный момент ГОРАЗДО КРУЧЕ плачущей Кристины!

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      Ответить
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      Рейтинг: +7561

      mihail200606 > Cleaner 14 ноября, 16:00

      Не прям на данный момент,а по итогам карьеры..

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      Ответить
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      Рейтинг: +17804

      Cleaner 14 ноября, 11:16

      Как повезло Ман Сити!!!...)))

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