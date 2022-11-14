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    Глава «Локомотива» Нагорных извинился перед болельщиками за 14-е место в РПЛ

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подвел итоги первой части сезона.

    «14-е место абсолютно не устраивает ни клуб, ни игроков, ни болельщиков. Я бы хотел прежде всего извиниться перед нашими болельщиками.

    Действительно, это не то место, на котором должен быть такой клуб, как «Локомотив», клуб с уникальными историей и победными традициями.

    Мы все постараемся, чтобы зимняя пауза прошла для клуба полезно, чтобы к весенней части команда была другой», – сказал Нагорных.

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    Источник: «Р-Спорт»

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