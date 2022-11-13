Лига 1. «ПСЖ» в последнем матче перед паузой победил «Осер» (5:0)

«ПСЖ» в 15-м туре чемпионата Франции победил выходца из Лиги 2 «Осер». Все голы забили разные футболисты.

Парижане ушли на перерыв на ЧМ-2022 с пятиочковым отрывом на первом месте. «Осер» занимает 15-ю строчку.

«ПСЖ» идет в сезоне без поражений. У «Осера» в последних 11 матчах одна победа.

«Осер» не побеждает в Париже с 2010 года.

Франция. Лига 1. 15-й тур

ПСЖ – Осер – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 11; 2:0 – Солер, 51; 3:0 – Хакими, 57; 4:0 – Саншеш, 81; 5:0 – Экитике, 84.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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