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    «Вы догадаетесь, кому задать вопрос». Глушаков – об отсутствии в заявке на матч с «Сочи»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не попал в заявку на матч 17-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Ушиб прошел уже давно. Почему нет в заявке? Вопрос не ко мне. Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать», – сказал игрок.

    • Игрок не выступает с матча против «Динамо», когда его заменили в 1-м тайме.
    • Глушаков в команде с 2020 года.
    • «Химки» идут в зоне вылета.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17208

      ilichkadr 1 час назад

      Очень странное решение Гогниева, хотя могу и ошибаться. Глушаков для Химок как Промес для Спартака. Буду рад, если Сочи сегодня вдует Химкам.

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      Рейтинг: +181

      Romeo 123 2 часа назад

      Опять этот мудак воду мутит

      2
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      Рейтинг: +20228

      derrik2000 > Romeo 123 2 часа назад

      Мудак - не мудак, а ИГРУ команды, всегда, когда был на поле, поределял он.
      И в Спартаке и, как сейчас, в Химках.
      И у него, кстати говоря, это всегда отлично получалось.
      Посмотрим. как Гогниев будет дублёрами с Сочи играть...
      Надеется, что зимний перерыв ему прибавит авторитета?
      Пусть даже не надеется - не прибавит.
      А убавить до нуля может.

      2
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