«Вы догадаетесь, кому задать вопрос». Глушаков – об отсутствии в заявке на матч с «Сочи»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не попал в заявку на матч 17-го тура РПЛ против «Сочи».

«Ушиб прошел уже давно. Почему нет в заявке? Вопрос не ко мне. Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать», – сказал игрок.

Игрок не выступает с матча против «Динамо», когда его заменили в 1-м тайме.

Глушаков в команде с 2020 года.

«Химки» идут в зоне вылета.

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