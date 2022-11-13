«Вы догадаетесь, кому задать вопрос». Глушаков – об отсутствии в заявке на матч с «Сочи»

Очень странное решение Гогниева, хотя могу и ошибаться. Глушаков для Химок как Промес для Спартака. Буду рад, если Сочи сегодня вдует Химкам.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не попал в заявку на матч 17-го тура РПЛ против «Сочи».
«Ушиб прошел уже давно. Почему нет в заявке? Вопрос не ко мне. Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать», – сказал игрок.
- Игрок не выступает с матча против «Динамо», когда его заменили в 1-м тайме.
- Глушаков в команде с 2020 года.
- «Химки» идут в зоне вылета.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно