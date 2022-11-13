«Это ужас». Булыкин – о «Локомотиве»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:2).

«Было интересное дерби. «Спартак» был посвежее и побыстрее. «Локомотив» не реализовал моменты, выход один на один, поэтому «Спартак» мог поплатиться, но выиграл. «Локомотив» забил в концовке и добавил нервозности.

Сможет ли «Локо» исправить ситуацию во втором круге? Это ужас, что сделали с клубом. Явно не на своeм месте по футболистам. Мог быть как минимум в пятeрке. «Спартак» показал, что выглядит лучше по скорости и желанию», – сказал Булыкин.

«Локомотив» сегодня может опуститься в зону вылета.

Команда идет на 14-м месте.

«Локомотив» с прошлого века не вылетал из высшей лиги.

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