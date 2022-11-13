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    «Зенит» установил личный рекорд в матчах против московских клубов

    «Зенит» в рамках РПЛ победил московские клубы в шести матчах подряд (общий счет – 15:2). Это рекорд для петербуржцев – столько встреч подряд против команд из столицы они раньше не выигрывали.

    Накануне в 17-м туре чемпионата России «Зенит» победил в гостях «Торпедо» (2:0).

    • «Зенит» не проигрывает клубам из Москвы в РПЛ с лета 2020 года.
    • Беспроигрышная серия – 20 матчей (15 побед, 5 ничьих).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +483

      ЭтожЯ 18 минут назад

      Это хорошо .
      А на ветке ждём записных засранцев сайте : "полярную дырку" , "говнодава" и пр. одержимых парнокопытных .
      Пережрали наверно вчерась .

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