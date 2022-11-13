«Зенит» установил личный рекорд в матчах против московских клубов

«Зенит» в рамках РПЛ победил московские клубы в шести матчах подряд (общий счет – 15:2). Это рекорд для петербуржцев – столько встреч подряд против команд из столицы они раньше не выигрывали.

Накануне в 17-м туре чемпионата России «Зенит» победил в гостях «Торпедо» (2:0).

«Зенит» не проигрывает клубам из Москвы в РПЛ с лета 2020 года.

Беспроигрышная серия – 20 матчей (15 побед, 5 ничьих).

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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