В честь «Зенита» назван аэродром в Антарктиде

7 ноября открылся новый антарктический аэродром, расположенный на станции «Прогресс».

Транспортный объект получил имя «Зенит». Его назвали в честь петербургского футбольного клуба.

«Наш институт базируется в Санкт-Петербурге, поэтому нашими специалистами было принято коллегиальное решение назвать новую площадку в Антарктиде в честь петербургского футбольного клуба «Зенит».

Мы уже обсуждаем с клубом совместные акции и, возможно, уже в ближайшем будущем порадуем болельщиков интересными событиями», – сказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

«Зенит» становился чемпионом России 4 раза подряд.

В этом сезоне петербуржцы снова лидируют в РПЛ.

В прошлую субботу команда потерпела первое поражение в сезоне – дома от «Ахмата» (1:2).

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