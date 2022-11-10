В честь «Зенита» назван аэродром в Антарктиде

7 ноября открылся новый антарктический аэродром, расположенный на станции «Прогресс».
Транспортный объект получил имя «Зенит». Его назвали в честь петербургского футбольного клуба.
«Наш институт базируется в Санкт-Петербурге, поэтому нашими специалистами было принято коллегиальное решение назвать новую площадку в Антарктиде в честь петербургского футбольного клуба «Зенит».
Мы уже обсуждаем с клубом совместные акции и, возможно, уже в ближайшем будущем порадуем болельщиков интересными событиями», – сказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
- «Зенит» становился чемпионом России 4 раза подряд.
- В этом сезоне петербуржцы снова лидируют в РПЛ.
- В прошлую субботу команда потерпела первое поражение в сезоне – дома от «Ахмата» (1:2).
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Источник: сайт «Зенита»