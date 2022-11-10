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    В честь «Зенита» назван аэродром в Антарктиде

    7 ноября открылся новый антарктический аэродром, расположенный на станции «Прогресс».

    Транспортный объект получил имя «Зенит». Его назвали в честь петербургского футбольного клуба.

    «Наш институт базируется в Санкт-Петербурге, поэтому нашими специалистами было принято коллегиальное решение назвать новую площадку в Антарктиде в честь петербургского футбольного клуба «Зенит».

    Мы уже обсуждаем с клубом совместные акции и, возможно, уже в ближайшем будущем порадуем болельщиков интересными событиями», – сказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

    • «Зенит» становился чемпионом России 4 раза подряд.
    • В этом сезоне петербуржцы снова лидируют в РПЛ.
    • В прошлую субботу команда потерпела первое поражение в сезоне – дома от «Ахмата» (1:2).

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1226

      Красногвардейчик 10 минут назад

      ,,Вагабоньдьево,,)))

      0
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      Рейтинг: +486

      kazak1975 28 минут назад

      Началось. Ущербные считают, что фракийца в честь футболеров из москвы назвали... в Италии в 73-71 годах до н. э

      0
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      Рейтинг: +7731

      nik55 1 час назад

      директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.------хорошо мюллеру лизнул


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      Рейтинг: +3470

      lordmrv 1 час назад

      Клуб сердечно поблагодарил директора института и сообщил, что отныне они теперь будут не бакланы, а пингвины.

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