«Динамо» рассчитывает на компенсацию от ФИФА за участие Нгамале и Шиманьского в ЧМ-2022

«Динамо» может получить как минимум 165 тысяч долларов от ФИФА.
Это компенсация за участие футболистов в чемпионате мира 2022 года.
- 60 тысяч долларов – за вингера сборной Камеруна Муми Нгамале;
- 105 тысяч долларов – за полузащитника сборной Польши Себастьяна Шиманьского, выступающего за «Фейеноорд» на правах аренды.
Сумма увеличится, если камерунцы и поляки выйдут в плей-офф ЧМ.
«Мы действительно рассчитываем на эти средства, которые положены на основании регламентирующих документов ФИФА.
Наш клуб готовил соответствующий запрос в ФИФА», – сообщили в «Динамо».
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Источник: Metaratings