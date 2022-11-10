«Динамо» рассчитывает на компенсацию от ФИФА за участие Нгамале и Шиманьского в ЧМ-2022

«Динамо» может получить как минимум 165 тысяч долларов от ФИФА.

Это компенсация за участие футболистов в чемпионате мира 2022 года.

60 тысяч долларов – за вингера сборной Камеруна Муми Нгамале;

105 тысяч долларов – за полузащитника сборной Польши Себастьяна Шиманьского, выступающего за «Фейеноорд» на правах аренды.

Сумма увеличится, если камерунцы и поляки выйдут в плей-офф ЧМ.

«Мы действительно рассчитываем на эти средства, которые положены на основании регламентирующих документов ФИФА.

Наш клуб готовил соответствующий запрос в ФИФА», – сообщили в «Динамо».

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