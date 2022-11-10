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    «Динамо» рассчитывает на компенсацию от ФИФА за участие Нгамале и Шиманьского в ЧМ-2022

    «Динамо» может получить как минимум 165 тысяч долларов от ФИФА.

    Это компенсация за участие футболистов в чемпионате мира 2022 года.

    • 60 тысяч долларов – за вингера сборной Камеруна Муми Нгамале;
    • 105 тысяч долларов – за полузащитника сборной Польши Себастьяна Шиманьского, выступающего за «Фейеноорд» на правах аренды.

    Сумма увеличится, если камерунцы и поляки выйдут в плей-офф ЧМ.

    «Мы действительно рассчитываем на эти средства, которые положены на основании регламентирующих документов ФИФА.

    Наш клуб готовил соответствующий запрос в ФИФА», – сообщили в «Динамо».

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5370

      Enter2006 8 минут назад

      С паршивой овцы - хоть шерсти клок...

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      Рейтинг: +7554

      mihail200606 25 минут назад

      От мёртвого осла уши...

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