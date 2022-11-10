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    Где смотреть «Торпедо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 12 ноября

    «Торпедо» и «Зенит» сыграют в матче 17-го тура РПЛ.

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    • Игра состоится в субботу, 12 ноября.
    • Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
    • Начало – в 16:30 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо – Зенит

    Ставки на матч Торпедо – Зенит

    Коэффициенты:

    • Победа Торпедо – 16.5
    • Ничья – 7.40
    • Победа Зенита – 1.19

    Источник: «Бомбардир»

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