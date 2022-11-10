Где смотреть «Торпедо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 12 ноября

«Торпедо» и «Зенит» сыграют в матче 17-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 12 ноября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
- Начало – в 16:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Торпедо – Зенит
- Победа Торпедо – 16.5
- Ничья – 7.40
- Победа Зенита – 1.19
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