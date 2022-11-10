Сазонов вызван в сборную Грузии на матч с Марокко. Он отказался выступать за Россию

Сначала предал Петербург ,потом целую Россию..С кем вы, современные сабы и оганезы..? Вам дали всё, а вы в ответ..((((((((((
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Ну ,вот примерно так должна выглядеть перманентная публикация по поводу исхода
из земель наших обетованных в их враждебные лагеря.
Вердикт. Да пусть пи*дует.)
Защитник «Динамо» Саба Сазонов вызван в сборную Грузии на товарищеский матч со сборной Марокко.
Ранее футболист отказался от вызова в молодежную сборную России.
- 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита». Его мать – грузинка.
- В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 15 матчей.
- Защитник был в заявке молодежной сборной России на сентябрьский сбор, однако в итоге сделал выбор в пользу грузинской молодежки.
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