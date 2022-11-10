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    Сазонов вызван в сборную Грузии на матч с Марокко. Он отказался выступать за Россию

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов вызван в сборную Грузии на товарищеский матч со сборной Марокко.

    Ранее футболист отказался от вызова в молодежную сборную России.

    • 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита». Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 15 матчей.
    • Защитник был в заявке молодежной сборной России на сентябрьский сбор, однако в итоге сделал выбор в пользу грузинской молодежки.

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    Источник: сайт Грузинской футбольной федерации

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +758

      Эном айс 28 минут назад

      Сначала предал Петербург ,потом целую Россию..С кем вы, современные сабы и оганезы..? Вам дали всё, а вы в ответ..((((((((((
      --------------------------------------------------------
      Ну ,вот примерно так должна выглядеть перманентная публикация по поводу исхода
      из земель наших обетованных в их враждебные лагеря.
      Вердикт. Да пусть пи*дует.)

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      Рейтинг: +173

      russkiisergei 43 минуты назад

      выгнать нах... из России

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      Рейтинг: +11966

      Алексей З > russkiisergei 37 минут назад

      Ур...од, а чем он хуже бразильцев или колумбийцев. Грузин играет за Грузию , в чём криминал ?

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