Нового главного тренера «Пари НН» выберет губернатор региона («Матч ТВ»)

Понял. Запасаемся попкорном. В этом сезоне вообще его расход вырос в разы. Локо выполняет тройную норму за сезон, Химки показали, что даже дичь в Локо - не предел. Теперь еще НН делает заявку минимум на уверенную бронзу в этом зачете. Спартачок только мой что-то в этом году "не радует" в этом плане.
Решение о назначении нового главного тренера «Пари НН» после ухода Михаила Галактионова будет утверждаться губернатором Нижегородской области, сообщает «Матч ТВ».
Галактионов в ближайшее время должен возглавить «Локомотив».
- Галактионов возглавил «Пари НН» летом вместо Александра Кержакова.
- «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ после 16 туров.
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