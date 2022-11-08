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    Нового главного тренера «Пари НН» выберет губернатор региона («Матч ТВ»)

    Решение о назначении нового главного тренера «Пари НН» после ухода Михаила Галактионова будет утверждаться губернатором Нижегородской области, сообщает «Матч ТВ».

    Галактионов в ближайшее время должен возглавить «Локомотив».

    • Галактионов возглавил «Пари НН» летом вместо Александра Кержакова.
    • «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ после 16 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +524

      klimovich 8 минут назад

      Понял. Запасаемся попкорном. В этом сезоне вообще его расход вырос в разы. Локо выполняет тройную норму за сезон, Химки показали, что даже дичь в Локо - не предел. Теперь еще НН делает заявку минимум на уверенную бронзу в этом зачете. Спартачок только мой что-то в этом году "не радует" в этом плане.

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