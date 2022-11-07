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    Захарян высказался о возможном переходе в «Челси»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал возможный переход в «Челси».

    — Вы вообще собираетесь переходить в «Челси»?

    — Не могу ответить.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 19 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался из-за санкций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +845

      talgatnurzhanov2006 10 минут назад

      Раздел Челси нужно переименовать в раздел Захарян. Зайдешь почитать новости про команду а там везде Заха, карусель устроил, возьмут не возьмут.

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      Рейтинг: +17688

      Cleaner 15 минут назад

      Задолбали с Захаряном. Ну не возьмут его ни в Челси, ни в какой другой сильный клуб по причине профнепригодности. Слабенький даже по меркам РПЛ игрочишка. Динамо - предел для него. Дальше только вниз...

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