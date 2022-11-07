Захарян высказался о возможном переходе в «Челси»

Раздел Челси нужно переименовать в раздел Захарян. Зайдешь почитать новости про команду а там везде Заха, карусель устроил, возьмут не возьмут.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал возможный переход в «Челси».
— Вы вообще собираетесь переходить в «Челси»?
— Не могу ответить.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 19 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался из-за санкций.
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