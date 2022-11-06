АПЛ. «Арсенал» победил на выезде «Челси» и вернулся на первое место

Мда, Челси, конечно, это прямо вот совсем беда... такая безнадёга и полнейшая импотенция в атаке что аж страшно за них становится... по сути весь матч их Арсенал отвозил мордой об газон, и никакой идеи в игре пока не видно абсолютно, не думаю, что Поттер тут долго продержится.
Ну а Арсенал, блин... боюсь даже сказать что-то хорошее чтоб не сглазить, да оно и не нужно в принципе - результаты пока говорят сами за себя.
«Арсенал» в 15-м туре чемпионата Англии победил в дерби «Челси». Гол у защитника Габриэля.
Команда Микеля Артеты вернулась на первое место. «Челси» идет седьмым.
«Челси» не побеждает «Арсенал» дома в АПЛ с 2018 года.
Англия. АПЛ. 15-й тур
Гол: 0:1 – Габриэль, 63.
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