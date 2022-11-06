АПЛ. «Арсенал» победил на выезде «Челси» и вернулся на первое место

«Арсенал» в 15-м туре чемпионата Англии победил в дерби «Челси». Гол у защитника Габриэля.

Команда Микеля Артеты вернулась на первое место. «Челси» идет седьмым.

«Челси» не побеждает «Арсенал» дома в АПЛ с 2018 года.

Англия. АПЛ. 15-й тур

Челси – Арсенал – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Габриэль, 63.

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