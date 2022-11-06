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    АПЛ. «Арсенал» победил на выезде «Челси» и вернулся на первое место

    «Арсенал» в 15-м туре чемпионата Англии победил в дерби «Челси». Гол у защитника Габриэля.

    Команда Микеля Артеты вернулась на первое место. «Челси» идет седьмым.

    «Челси» не побеждает «Арсенал» дома в АПЛ с 2018 года.

    Англия. АПЛ. 15-й тур

    Челси – Арсенал – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Габриэль, 63.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1939

      Maxi_7 1 час назад

      Мда, Челси, конечно, это прямо вот совсем беда... такая безнадёга и полнейшая импотенция в атаке что аж страшно за них становится... по сути весь матч их Арсенал отвозил мордой об газон, и никакой идеи в игре пока не видно абсолютно, не думаю, что Поттер тут долго продержится.
      Ну а Арсенал, блин... боюсь даже сказать что-то хорошее чтоб не сглазить, да оно и не нужно в принципе - результаты пока говорят сами за себя.

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      Рейтинг: +1897

      Romio-xxx > Maxi_7 55 минут назад

      Согласен((

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