В «Зените» после поражения от «Ахмата» будет «серьезный разговор»

Говорить надо не с командой , а с Семаком который имел состав мощнее раза в три и " профукавший " победу и конечно с козлом Орловым сыгравшего роль прокурора .
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пообещал поговорить с командой после поражения от «Ахмата» в 16-м туре РПЛ (1:2).
«Утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор», – сказал Медведев.
- Грозненцы забили на 1-й и 8-й минутах.
- «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.
- «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.
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