В «Зените» после поражения от «Ахмата» будет «серьезный разговор»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пообещал поговорить с командой после поражения от «Ахмата» в 16-м туре РПЛ (1:2).

«Утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор», – сказал Медведев.

Грозненцы забили на 1-й и 8-й минутах.

«Ахмат» идет в РПЛ 5-м.

«Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

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