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    В «Зените» после поражения от «Ахмата» будет «серьезный разговор»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пообещал поговорить с командой после поражения от «Ахмата» в 16-м туре РПЛ (1:2).

    «Утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор», – сказал Медведев.

    • Грозненцы забили на 1-й и 8-й минутах.
    • «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.
    • «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2022 23:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2099

      моэм 21 минуту назад

      Говорить надо не с командой , а с Семаком который имел состав мощнее раза в три и " профукавший " победу и конечно с козлом Орловым сыгравшего роль прокурора .

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      Рейтинг: +1432

      zarsm 25 минут назад

      АХАХАХАХХАХАХ

      0
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      Рейтинг: +11991

      BRO_football 1 час назад

      Не о чем говорить. Ну проиграли и проиграли! Ничего же не изменилось! Все прямые соперники потеряли очки. Спартак вот только на одно приблизился, но это ничего не значит.

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