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    РПЛ. ЦСКА дома уступил «Пари НН». У москвичей 1 победа в 6 матчах

    ЦСКА в 16-м туре чемпионата России проиграл «Пари НН». Единственный мяч гостей забил защитник Виктор Александров.

    У ЦСКА одна победа в последних шести матчах.

    Москвичи впервые в сезоне РПЛ проиграли дома.

    ЦСКА идет в РПЛ третьим. «Пари НН» занимает 12-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Александров, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии54
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      Рейтинг: +10

      preadakida 41 минуту назад


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      Рейтинг: +4410

      sobaka120982 1 час назад

      Дела.... Вот что ему нужно, сейчас с Сочи бы феерил,ведь нашёл свою команду нет поперся в ЦСКА, а теперь что, и Сочи на дно и ЦСКА позор

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      Рейтинг: +369

      saf05 1 час назад

      Нет слов , Позор.

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      Рейтинг: +5810

      rash1959 1 час назад

      "Сила" (со слов эксПЕРДОВ) РПЛ так и прёт... Про "силу" сборной (с командами средней азии) и думать страшно. Что впереди? Куда дальше?

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      Рейтинг: +11138

      alex1951 1 час назад

      Я умная вэщщ скажю....
      В Чемпе начилась пэрэзагрузка (Аллах Акбар)!
      Газпром -Аорта Зенита. Бабки -двигатель торговли.
      Все же кричат - бразильянцы ..бразильянцы...
      А вот ситуейшн такая ,что есть Газ - играем ...нету газа ....и тд...
      Легионеры - они в Африке легионеры....Убери бразильянцев и Зеня в 5ой точке...
      Теперь слушаю вас ,господа зенитчики....

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      Рейтинг: +1292

      GreyDM 1 час назад

      Беда ЦСКА- это нападение. В целом команда игру контролирует ( я сейчас не только про сегодняшний матч говорю ), но в заключительных эпизодах атак ничего реализовать не могут...

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      Рейтинг: +17668

      Cleaner > GreyDM 27 минут назад

      Оборона у ЦСКА сейчас не лучше. Две атаки - два гола. Хоть второй и отменили. А нападения нет. СОВСЕМ...(((

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      Рейтинг: +6714

      sochi-2013 1 час назад

      И кто тут клоун?

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      Рейтинг: +587

      bratskij 1 час назад

      Позорная ослиная ферма. За вас уже и болеть за последние годы не хочется. Не клуб стал, а помойка банкирская, которая по рукам как шлюха пошла.

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      Рейтинг: +33011

      VVM1964 > bratskij 1 час назад

      Значит ты не болельщик. а истеричная девка- попутчик (((

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      Рейтинг: +33011

      VVM1964 1 час назад

      Тур сюрпризов !!!

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      Рейтинг: +17126

      ilichkadr 1 час назад

      Этож надо было такому случиться, что ОДИН удар за весь матч у Пари НН оказался победным!
      Статистика матча:
      Удары - 12:1; Удары в створ - 7:1

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