РПЛ. ЦСКА дома уступил «Пари НН». У москвичей 1 победа в 6 матчах

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ЦСКА в 16-м туре чемпионата России проиграл «Пари НН». Единственный мяч гостей забил защитник Виктор Александров.
У ЦСКА одна победа в последних шести матчах.
Москвичи впервые в сезоне РПЛ проиграли дома.
ЦСКА идет в РПЛ третьим. «Пари НН» занимает 12-ю строчку.
Россия. РПЛ. 16-й тур
ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Александров, 67.
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