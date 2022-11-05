Джикия допустил переход России в Азиатскую конфедерацию футбола

Защитник сборной России Георгий Джикия не против перехода страны в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Можем ли играть в будущем в Азиатской конфедерации? Возможно. Почему нет?» – сказал Джикия.

Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

В ноябре Россия проведет товарищеские матчи против Узбекистана и Таджикистана.

Россия – участник последних 2 чемпионатов мира.

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