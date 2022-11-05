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    Джикия допустил переход России в Азиатскую конфедерацию футбола

    Защитник сборной России Георгий Джикия не против перехода страны в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Можем ли играть в будущем в Азиатской конфедерации? Возможно. Почему нет?» – сказал Джикия.

    • Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
    • В ноябре Россия проведет товарищеские матчи против Узбекистана и Таджикистана.
    • Россия – участник последних 2 чемпионатов мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1233

      Hoahin 41 секунду назад

      Почему нет? Отвечу Жикии - потому что азиатская федерация (АФК) точно также как и УЕФА ходит под ФИФА, разницы никакой.

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      Рейтинг: +7549

      mihail200606 41 минуту назад

      Да его то кто будет спрашивать что делать...

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