Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Медиалига. Гол брата Захаряна не спас «Матч ТВ» от поражения от 2DROTS

    Команда «Матч ТВ» под названием Watch TV проиграла в очередном туре Медийной футбольной лиги 2DROTS. Команда Дмитрия Кузнецова забила два гола в первом тайме.

    У «Матч ТВ» отличился старший брат полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Давид.

    Во время матча тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов матерился на судей.

    Команду «Матч ТВ» курирует комментатор канала Константин Генич.

    Медиалига

    Watch TV – 2DROTS – 1:2

    Голы: 0:1 – Фрол, 18; 0:2 – Манна, 23; 1:2 – Захарян, 49.

    Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    В «Динамо» выбрали лучшего игрока октября 4
    «Реал Сосьедад» прокомментировал информацию об интересе к Захаряну 2
    Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored 3
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2022 23:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11