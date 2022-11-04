Медиалига. Гол брата Захаряна не спас «Матч ТВ» от поражения от 2DROTS

Команда «Матч ТВ» под названием Watch TV проиграла в очередном туре Медийной футбольной лиги 2DROTS. Команда Дмитрия Кузнецова забила два гола в первом тайме.

У «Матч ТВ» отличился старший брат полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Давид.

Во время матча тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов матерился на судей.

Команду «Матч ТВ» курирует комментатор канала Константин Генич.

Медиалига

Watch TV – 2DROTS – 1:2

Голы: 0:1 – Фрол, 18; 0:2 – Манна, 23; 1:2 – Захарян, 49.

Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию