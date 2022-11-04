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    «Оренбург» раскрыл трансферные планы на зиму

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскрыл трансферные планы на зиму.

    — Сколько планируется трансферов зимой и каков трансферный бюджет?

    — По количеству — до двух футболистов. Про бюджет сказать не могу, это дело следующего года, пока точно не могу сказать, какие денежные средства будут выделены на трансферы.

    — Изучаете латиноамериканский рынок или можно ждать появления в команде российских футболистов?

    — Мы для себя определили, что-то проработали. Но путь от желания до реализации иногда очень длинный. Пока не буду загадывать. Есть разные варианты — и российские, и европейские, и латиноамериканские. Что касается позиций, нам точно нужен центральный защитник. По второму игроку вопрос открытый.

    • «Оренбург» идет в РПЛ 8-м.
    • В прошлом сезоне команда была в Первой лиге.
    • «Оренбург» зимой будет тренироваться в ОАЭ и Турции.

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    Источник: «РБ Спорт»

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