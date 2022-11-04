Агент Ежова и Солдатенкова прокомментировал новость о возможном переходе игроков в «Локо»

Павел Андреев, агент игроков «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова и Романа Ежова, прокомментировал информацию о возможном переходе футболистов в «Локомотив» зимой.

«Ежов и Солдатенков могут перейти в «Локомотив» этой зимой? Пока это разговоры ни о чем», – сказал Андреев.

«Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ.

«Крылья» занимают 11-ю строчку.

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