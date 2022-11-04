Агент Ежова и Солдатенкова прокомментировал новость о возможном переходе игроков в «Локо»

Этих двоих и даром бы не взял.
В КС ещё имеют интерес Пиняев, ну может ещё Глушенков и два крайка Бейл и Горшков.
Остальные болото как и везде.
Павел Андреев, агент игроков «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова и Романа Ежова, прокомментировал информацию о возможном переходе футболистов в «Локомотив» зимой.
«Ежов и Солдатенков могут перейти в «Локомотив» этой зимой? Пока это разговоры ни о чем», – сказал Андреев.
- «Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ.
- «Крылья» занимают 11-ю строчку.
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