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    Агент Ежова и Солдатенкова прокомментировал новость о возможном переходе игроков в «Локо»

    Павел Андреев, агент игроков «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова и Романа Ежова, прокомментировал информацию о возможном переходе футболистов в «Локомотив» зимой.

    «Ежов и Солдатенков могут перейти в «Локомотив» этой зимой? Пока это разговоры ни о чем», – сказал Андреев.

    • «Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ.
    • «Крылья» занимают 11-ю строчку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11829

      Алексей З 2 часа назад

      Этих двоих и даром бы не взял.
      В КС ещё имеют интерес Пиняев, ну может ещё Глушенков и два крайка Бейл и Горшков.
      Остальные болото как и везде.

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