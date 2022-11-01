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    «Боруссия» определилась с ценой на Беллингема

    Стали известны финансовые требования дортмундской «Боруссии» по продаже полузащитника Джуда Беллингема.

    Немецкий клуб оценивает игрока в 150 миллионов евро.

    На англичанина претендуют «Реал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

    • В этом сезоне 19-летний Беллингем забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

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    Источник: Bild

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12093

      DeStar 6 минут назад

      вряд ли, если только сити или псж. Слишком большая цена. Как будто теперь каждый норм игрок 150 стоит?
      вальверде из реала тогда сколько? 250?

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      Рейтинг: +13975

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Какие 150 млн в мире кризис

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