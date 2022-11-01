«Боруссия» определилась с ценой на Беллингема

вряд ли, если только сити или псж. Слишком большая цена. Как будто теперь каждый норм игрок 150 стоит?
вальверде из реала тогда сколько? 250?
Стали известны финансовые требования дортмундской «Боруссии» по продаже полузащитника Джуда Беллингема.
Немецкий клуб оценивает игрока в 150 миллионов евро.
На англичанина претендуют «Реал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».
- В этом сезоне 19-летний Беллингем забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.