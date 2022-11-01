Отец Месси провел переговоры с американским клубом Бекхэма

«Интер Майами» намерен подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

По информации The Athletic, отец форварда Хорхе Месси ведет переговоры с клубом Дэвида Бекхэма из МЛС. Стороны провели уже несколько встреч.

Ранее сообщалось, что в американском клубе уверены в подписании 35-летнего футболиста.