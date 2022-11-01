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    Отец Месси провел переговоры с американским клубом Бекхэма

    «Интер Майами» намерен подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

    По информации The Athletic, отец форварда Хорхе Месси ведет переговоры с клубом Дэвида Бекхэма из МЛС. Стороны провели уже несколько встреч.

    Ранее сообщалось, что в американском клубе уверены в подписании 35-летнего футболиста.

    • Месси может стать свободным агентом летом 2023 года.
    • В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 17 матчах.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      Таврида 3 часа назад

      Фсё, пора Месси и Рони на футбольную пенсию, противостояние двух грандов закончилось.

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