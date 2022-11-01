Отец Месси провел переговоры с американским клубом Бекхэма

Фсё, пора Месси и Рони на футбольную пенсию, противостояние двух грандов закончилось.
«Интер Майами» намерен подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
По информации The Athletic, отец форварда Хорхе Месси ведет переговоры с клубом Дэвида Бекхэма из МЛС. Стороны провели уже несколько встреч.
Ранее сообщалось, что в американском клубе уверены в подписании 35-летнего футболиста.
- Месси может стать свободным агентом летом 2023 года.
- В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 17 матчах.