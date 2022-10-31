В «Зените» отреагировали на новость о возможном переносе кубкового матча с «Факелом»

Эти олухи вообще смотрели в календарь, когда договаривались о товарняке?! Да и вообще могут играть в один день. В кубке все ровно второй состав выйдет и раскатает Факел. Основа там не нужна.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о просьбе клуба перенести игру Кубка России против «Факела».
- Матч должен состояться 23 ноября.
- Петербуржцам неудобно играть в эту дату из-за товарищеской встречи с «Црвеной Звездой».
- «Факелу» предложили перенос на 16 ноября.
«Правда ли, что «Зенит» хочет перенести матч с «Факелом» в Кубке на 16 ноября? Скоро узнаете», – сказал Медведев.