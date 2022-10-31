Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Зените» отреагировали на новость о возможном переносе кубкового матча с «Факелом»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о просьбе клуба перенести игру Кубка России против «Факела».

    • Матч должен состояться 23 ноября.
    • Петербуржцам неудобно играть в эту дату из-за товарищеской встречи с «Црвеной Звездой».
    • «Факелу» предложили перенос на 16 ноября.

    «Правда ли, что «Зенит» хочет перенести матч с «Факелом» в Кубке на 16 ноября? Скоро узнаете», – сказал Медведев.

    Новости по теме
    «Зенит» предложил «Факелу» перенести матч Кубка России 6
    Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате России 8
    В «Зените» одним словом отреагировали на новость об участии в селекции «Оренбурга» 14
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1248

      Lilipyt 6 минут назад

      Эти олухи вообще смотрели в календарь, когда договаривались о товарняке?! Да и вообще могут играть в один день. В кубке все ровно второй состав выйдет и раскатает Факел. Основа там не нужна.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11