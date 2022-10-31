В «Зените» отреагировали на новость о возможном переносе кубкового матча с «Факелом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о просьбе клуба перенести игру Кубка России против «Факела».

Матч должен состояться 23 ноября.

Петербуржцам неудобно играть в эту дату из-за товарищеской встречи с «Црвеной Звездой».

«Факелу» предложили перенос на 16 ноября.

«Правда ли, что «Зенит» хочет перенести матч с «Факелом» в Кубке на 16 ноября? Скоро узнаете», – сказал Медведев.