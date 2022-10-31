Стало известно, когда Галактионов перейдет из «Пари НН» в «Локомотив»

Когда пол года назад я говорил что все добром не закончится со мной долго спорила часть болельщиков. Они твердо верили в немецкое чудо. И сейчас ощущение что все будет через пол года как в любимом анекдоте президента: "Я думал что пол года назад была черная полоса, а оказалась - белая" . Может будем сидеть смотреть последний тур как болельщики Рубина остекленевшими от ужаса глазами. От действий очередного волшебника, который бросил команду, болельщиков, губернатора и приходит с запасом репутации подлеца.
Переход главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова в «Локомотив», вероятнее всего, произойдет во время зимнего перерыва в РПЛ, сообщает «СЭ».
Клубы пока достигли только устной договоренности. Руководство «Пари НН» занимается поиском нового главного тренера.
- Сообщалось, что Галактионов должен был возглавить «Локо» на прошлой неделе.
- «Пари НН» рассматривает 6 кандидатов на пост главного тренера.