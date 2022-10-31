Стало известно, когда Галактионов перейдет из «Пари НН» в «Локомотив»

Переход главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова в «Локомотив», вероятнее всего, произойдет во время зимнего перерыва в РПЛ, сообщает «СЭ».

Клубы пока достигли только устной договоренности. Руководство «Пари НН» занимается поиском нового главного тренера.