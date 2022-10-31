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    Стало известно, когда Галактионов перейдет из «Пари НН» в «Локомотив»

    Переход главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова в «Локомотив», вероятнее всего, произойдет во время зимнего перерыва в РПЛ, сообщает «СЭ».

    Клубы пока достигли только устной договоренности. Руководство «Пари НН» занимается поиском нового главного тренера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5984

      Красногорск_Фан 1 минуту назад

      Когда пол года назад я говорил что все добром не закончится со мной долго спорила часть болельщиков. Они твердо верили в немецкое чудо. И сейчас ощущение что все будет через пол года как в любимом анекдоте президента: "Я думал что пол года назад была черная полоса, а оказалась - белая" . Может будем сидеть смотреть последний тур как болельщики Рубина остекленевшими от ужаса глазами. От действий очередного волшебника, который бросил команду, болельщиков, губернатора и приходит с запасом репутации подлеца.

      0
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      Рейтинг: +1002

      Нас Много 38 минут назад

      Галактионов завалил Пари, а Локомотив подымет. Руководство Локо страдает хроническим идиотизмом?

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      Рейтинг: +11776

      Алексей З 1 час назад

      НН набрал на 1 очко больше Локо, " значит хорошие сапоги , надо брать "
      И смех и грех !

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