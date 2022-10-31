Мостовой готов возглавить сборную легионеров РПЛ

Саша,за твоё "зачем и где", я бы тебя на @уй послал.Догадайся с трёх раз,почему...
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой дал понять, что готов возглавить сборную легионеров РПЛ.
«Конечно, я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией. Согласился бы даже без вопросов.
Что в этом плохого? Я бы возглавил. Единственное, когда, зачем и где», – сказал Мостовой.
- Россия отстранена от международных соревнований решениями ФИФА и УЕФА.
- В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с с Таджикистаном.