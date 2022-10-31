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    Мостовой готов возглавить сборную легионеров РПЛ

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой дал понять, что готов возглавить сборную легионеров РПЛ.

    «Конечно, я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией. Согласился бы даже без вопросов.

    Что в этом плохого? Я бы возглавил. Единственное, когда, зачем и где», – сказал Мостовой.

    • Россия отстранена от международных соревнований решениями ФИФА и УЕФА.
    • В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с с Таджикистаном.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13923

      playsh 20 минут назад

      Саша,за твоё "зачем и где", я бы тебя на @уй послал.Догадайся с трёх раз,почему...

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