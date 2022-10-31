Мостовой готов возглавить сборную легионеров РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой дал понять, что готов возглавить сборную легионеров РПЛ.

«Конечно, я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией. Согласился бы даже без вопросов.

Что в этом плохого? Я бы возглавил. Единственное, когда, зачем и где», – сказал Мостовой.