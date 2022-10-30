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    «Телевизор в помощь». Джикия рассказал, как долго России не будет на Евро/ЧМ

    Защитник сборной России Георгий Джикия не верит, что команду в ближайшие годы вернут в международный футбол.

    «Если будет время и желание посмотреть чемпионат мира, то почему бы и нет?

    Многие недовольны, что несправедливо сборная России не играет? Это уже факт, если не ошибаюсь. До 2026 года минимум, как понимаю, нигде не будем участвовать. Телевизор в помощь», – сказал Джикия.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4089

      mutabor0992 30 минут назад

      А что все такие врубные?АДжикия пусть Грузинский паспорт получит.

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