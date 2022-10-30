«Телевизор в помощь». Джикия рассказал, как долго России не будет на Евро/ЧМ

Защитник сборной России Георгий Джикия не верит, что команду в ближайшие годы вернут в международный футбол.

«Если будет время и желание посмотреть чемпионат мира, то почему бы и нет?

Многие недовольны, что несправедливо сборная России не играет? Это уже факт, если не ошибаюсь. До 2026 года минимум, как понимаю, нигде не будем участвовать. Телевизор в помощь», – сказал Джикия.