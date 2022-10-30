«Это жизнь. Обсудим с Гогниевым». Глушаков – о замене на 35-й минуте

Что гоушаков что дзюба, человек-гавно, Спартак их испортил или после Спартака все такие?
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свою замену на 35-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).
«Замена на 35-й минуте? Это жизнь, это футбол. Такое бывает, и в конце заменяют, и в первых таймах. Что-то тренеру не понравилось, обсудим завтра-послезавтра», – сказал игрок.
- 35-летний Глушаков стоит 1 миллион евро.
- В сезоне РПЛ Глушаков пропустил 1 матч, сделал ассист.
- «Химки» не побеждают с 7 августа.