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    «Это жизнь. Обсудим с Гогниевым». Глушаков – о замене на 35-й минуте

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свою замену на 35-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

    «Замена на 35-й минуте? Это жизнь, это футбол. Такое бывает, и в конце заменяют, и в первых таймах. Что-то тренеру не понравилось, обсудим завтра-послезавтра», – сказал игрок.

    • 35-летний Глушаков стоит 1 миллион евро.
    • В сезоне РПЛ Глушаков пропустил 1 матч, сделал ассист.
    • «Химки» не побеждают с 7 августа.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +151

      Romeo 123 1 час назад

      Что гоушаков что дзюба, человек-гавно, Спартак их испортил или после Спартака все такие?

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      Рейтинг: +737

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Вообще-то всё то, что вы с Гогниевым вынесли в прессу, должно оставаться в команде

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