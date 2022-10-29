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    Булыкин: «ЦСКА полматча с «Локомотивом» отбивался»

    Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ между «Локо» и ЦСКА (0:1).

    «Я ожидал больше голов. Ожидал более интенсивной игры. ЦСКА, понятное дело, пол-игры отбивался, волновался, наверное, за защиту. Хотя был момент у «Локомотива» когда хорошо сыграл Игорь Акинфеев ногой. Отбил выход один на один. Если бы забили здесь или показали красную, то была бы, наверное, совершенно другая игра. Видно было, что ЦСКА очень прижимается к своим воротам. Я думаю, что это из-за проблем в защите.

    Если учитывать, что ЦСКА не в лучшей форме и без защитников, то, может быть, соперники выглядели где-то одинаково. Были моменты, когда ЦСКА даже не мог выйти со своей половины. Но счeт на табло – и он не в пользу «Локомотива», – сказал Булыкин.

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    Источник: Metaratings

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    29.10.2022 22:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17580

      Cleaner 1 час назад

      ЦСКА почти весь матч отбивался. И при этом имел ГОРАЗДО БОЛЬШЕ моментов, чем атакующий Локомотив.

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