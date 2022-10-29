Нагельсман: «Уверен, «Барселона» отлично выступит в Лиге Европы»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Это команда с большим будущим. У них есть потенциал. Уверен, «Барса» отлично выступит в Лиге Европы», – сказал Нагельсман.