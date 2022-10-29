Нагельсман: «Уверен, «Барселона» отлично выступит в Лиге Европы»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов.
«Это команда с большим будущим. У них есть потенциал. Уверен, «Барса» отлично выступит в Лиге Европы», – сказал Нагельсман.
- Каталонцы не вышли из группы ЛЧ с «Баварией», «Интером» и «Викторией».
- Они не попали в плей-офф главного еврокубка 2-й раз подряд.
- В прошлом сезоне «Барселона» вылетела из Лиги Европы от «Айнтрахта».