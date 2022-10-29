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    Нагельсман: «Уверен, «Барселона» отлично выступит в Лиге Европы»

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов.

    «Это команда с большим будущим. У них есть потенциал. Уверен, «Барса» отлично выступит в Лиге Европы», – сказал Нагельсман.

    • Каталонцы не вышли из группы ЛЧ с «Баварией», «Интером» и «Викторией».
    • Они не попали в плей-офф главного еврокубка 2-й раз подряд.
    • В прошлом сезоне «Барселона» вылетела из Лиги Европы от «Айнтрахта».

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    Источник: Football Espana

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      reownrew 2 минуты назад

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      Рейтинг: +1935

      Maxi_7 2 часа назад

      А в сегунде ещё лучше... троллинг - зачёт.)

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      Рейтинг: +828

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      Троллит что-ли.

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