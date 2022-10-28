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    Команда Джикии спела «Знаешь ли ты» на матче Медиалиги

    Команды Медиалиги «Бей Беги» и «На Спорте» устроили коллективное исполнение песни «Знаешь ли ты».

    Это случилось на московском стадионе «Луч».

    • «Бей Беги» курирует защитник «Спартака» Георгий Джикия.
    • Команда создана им и его партнером по «Спартаку» Александром Соболевым.
    • «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн «Спартака».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      phyclapscoonna 18 минут назад

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