Команда Джикии спела «Знаешь ли ты» на матче Медиалиги

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Команды Медиалиги «Бей Беги» и «На Спорте» устроили коллективное исполнение песни «Знаешь ли ты».
Это случилось на московском стадионе «Луч».
- «Бей Беги» курирует защитник «Спартака» Георгий Джикия.
- Команда создана им и его партнером по «Спартаку» Александром Соболевым.
- «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн «Спартака».