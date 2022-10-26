Лига чемпионов. «Барселона» дома крупно уступила «Баварии». У Гнабри три ассиста

«Барселона» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов крупно проиграла дома «Баварии». Во всех трех голах поучаствовал форвард гостей Серж Гнабри.

Каталонцы досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы, баварцы – в плей-офф Лиги чемпионов.

«Барселона» не выигрывает у «Баварии» шесть встреч подряд.

Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур

Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мане, 10; 0:2 – Чупо-Мотинг, 31; 0:3 – Павар, 90+5.

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