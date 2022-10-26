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    Лига чемпионов. «Барселона» дома крупно уступила «Баварии». У Гнабри три ассиста

    «Барселона» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов крупно проиграла дома «Баварии». Во всех трех голах поучаствовал форвард гостей Серж Гнабри.

    Каталонцы досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы, баварцы – в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Барселона» не выигрывает у «Баварии» шесть встреч подряд.

    Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур

    Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мане, 10; 0:2 – Чупо-Мотинг, 31; 0:3 – Павар, 90+5.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2022 23:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8038

      vladik12 1 час назад

      Че-т, походу, ожидания от тренерской карьеры Хави оказались куда выше реальности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5362

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      ппц...как кролики с удавом...у Барсы не было шансов...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Sergicious 1 час назад

      Академия Барселоны - "Ла массия"
      Академия Баварии - "Подержи моё пиво"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12091

      DeStar > Sergicious 1 час назад

      а причем тут академия)

      0
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      Рейтинг: +160

      Sergicious > DeStar 1 час назад

      со второй строчки уберём слово "академия")

      0
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      Рейтинг: +160

      Sergicious 1 час назад

      360 минут Барса не может забить Баварии.

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