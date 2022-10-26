Роднина: «Я не против, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. Это нормально»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина одобрила получение российских паспортов игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство и смогут выступать за сборную России? Таких случаев много не только в спорте, но и в других профессиях, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против», – сказала Роднина.