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    Роднина: «Я не против, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. Это нормально»

    Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина одобрила получение российских паспортов игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

    «Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство и смогут выступать за сборную России? Таких случаев много не только в спорте, но и в других профессиях, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против», – сказала Роднина.

    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
    • Клаудиньо в России с прошлого года.
    • Натурализация Малкома и Клаудиньо высвободит для «Зенита» легионерские слоты.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3856

      Kollljan 3 часа назад

      А что, в этом вопросе нужно согласие Родниной?

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