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  • Роднина: «Я не против, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. Это нормально»

Роднина: «Я не против, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. Это нормально»

26 октября 2022, 11:18
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина одобрила получение российских паспортов игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство и смогут выступать за сборную России? Таких случаев много не только в спорте, но и в других профессиях, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против», – сказала Роднина.

  • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
  • Клаудиньо в России с прошлого года.
  • Натурализация Малкома и Клаудиньо высвободит для «Зенита» легионерские слоты.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (2)
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Kollljan
1666773503
А что, в этом вопросе нужно согласие Родниной?
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Красногвардейчик
1667033648
Сказало существо еврейской национальности, с американским гражданством))
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