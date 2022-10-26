Месси приблизился к Роналду в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сделал дубль и отдал две голевые передачи в матче с «Маккаби» (7:2) в Лиге чемпионов.

На счету 35-летнего аргентинца стало 129 мячей в Лиге чемпионов. Месси занимает второе место по этому показателю, отставая от форварда «МЮ» Криштиану Роналду на 11 голов.