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    Месси приблизился к Роналду в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сделал дубль и отдал две голевые передачи в матче с «Маккаби» (7:2) в Лиге чемпионов.

    На счету 35-летнего аргентинца стало 129 мячей в Лиге чемпионов. Месси занимает второе место по этому показателю, отставая от форварда «МЮ» Криштиану Роналду на 11 голов.

    • Месси забил 11 голов и сделал 12 ассистов в 16 матчах этого сезона.
    • Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.
    • Он зарабатывает в клубе 41 миллион евро за сезон до уплаты налогов.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4384

      Snek 12 минут назад

      Разошёлся Месси, я думал он стухся, но ему просто нужно было много времени на адаптацию, так же Почеттино его явно неправильно использовал.

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