Месси приблизился к Роналду в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Разошёлся Месси, я думал он стухся, но ему просто нужно было много времени на адаптацию, так же Почеттино его явно неправильно использовал.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сделал дубль и отдал две голевые передачи в матче с «Маккаби» (7:2) в Лиге чемпионов.
На счету 35-летнего аргентинца стало 129 мячей в Лиге чемпионов. Месси занимает второе место по этому показателю, отставая от форварда «МЮ» Криштиану Роналду на 11 голов.
- Месси забил 11 голов и сделал 12 ассистов в 16 матчах этого сезона.
- Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.
- Он зарабатывает в клубе 41 миллион евро за сезон до уплаты налогов.