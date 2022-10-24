В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к Пиняеву

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ушел от ответа на вопрос о желании клуба усилиться вингером «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.

«Интересуется ли «Спартак» Пиняевым? Не комментируем слухи», – сказал Зеленов.