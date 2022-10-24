В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к Пиняеву

Так куда же Пиняев и его компания переходит?
"Есть высокая вероятность, что летом несколько футболистов «Крыльев Советов» перейдут в «Локомотив».
Один из вариантов – 17-летний нападающий Сергей Пиняев." БОМБАРДИР 24.10.2022
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ушел от ответа на вопрос о желании клуба усилиться вингером «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.
«Интересуется ли «Спартак» Пиняевым? Не комментируем слухи», – сказал Зеленов.
- Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.
- Он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».
- В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.