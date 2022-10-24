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    В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к Пиняеву

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ушел от ответа на вопрос о желании клуба усилиться вингером «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.

    «Интересуется ли «Спартак» Пиняевым? Не комментируем слухи», – сказал Зеленов.

    • Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.
    • Он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».
    • В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +363

      rac531 12 минут назад

      Так куда же Пиняев и его компания переходит?

      "Есть высокая вероятность, что летом несколько футболистов «Крыльев Советов» перейдут в «Локомотив».
      Один из вариантов – 17-летний нападающий Сергей Пиняев." БОМБАРДИР 24.10.2022

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