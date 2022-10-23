Ассист Кокорина помог «Арису» победить «Эносис»

Его чемпионат. Тепло и деньги нормальные.
Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин сделал голевой пас в матче восьмого тура чемпионата Кипра против «Эносиса». Это случилось в первом тайме.
«Арис» пропустил на 10-й минуте, но затем в течение первого тайма забил два гола. Во второй половине команды обошлись без голов. Итог – 2:1 в пользу «Ариса».
Кокорина заменили на 73-й минуте.
- Кокорин арендован до лета у «Фиорентины».
- У Кокорина в чемпионате Кипра 7 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
- «Арис» идет на 2-м месте.