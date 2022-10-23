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    Ассист Кокорина помог «Арису» победить «Эносис»

    Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин сделал голевой пас в матче восьмого тура чемпионата Кипра против «Эносиса». Это случилось в первом тайме.

    «Арис» пропустил на 10-й минуте, но затем в течение первого тайма забил два гола. Во второй половине команды обошлись без голов. Итог – 2:1 в пользу «Ариса».

    Кокорина заменили на 73-й минуте.

    • Кокорин арендован до лета у «Фиорентины».
    • У Кокорина в чемпионате Кипра 7 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
    • «Арис» идет на 2-м месте.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +336

      Slavan62 40 минут назад

      Его чемпионат. Тепло и деньги нормальные.

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