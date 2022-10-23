Ассист Кокорина помог «Арису» победить «Эносис»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин сделал голевой пас в матче восьмого тура чемпионата Кипра против «Эносиса». Это случилось в первом тайме.

«Арис» пропустил на 10-й минуте, но затем в течение первого тайма забил два гола. Во второй половине команды обошлись без голов. Итог – 2:1 в пользу «Ариса».

Кокорина заменили на 73-й минуте.