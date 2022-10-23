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    Юран рассказал, сколько клубов РПЛ ведут с ним переговоры

    Сергей Юран планирует вернуться к тренерской работе. Переговоры идут.

    «У меня два варианта с клубами РПЛ. Вчера с одним клубом переговорил, а на этой неделе будут переговоры с другой командой. Тогда и приму окончательное решение. На следующей неделе всe узнаете», – сказал Юран.

    • Тренер без работы с августа, когда покинул «Химки».
    • После ухода Юрана «Химки» не побеждают.
    • Сообщалось, что в Юране заинтересован «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5103

      Enter2006 3 часа назад

      Только не иди спасать Химки снова. Ничего против не имею самих игроков Химок... Но гнилое руководство этого ФК нужно вычищать хирургическим способом, это они сделали с клубом то что сделали. Вон в Локо такая же ситуация, и наконец очнулись что уже "пора" и делают верные шаги.

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