Юран рассказал, сколько клубов РПЛ ведут с ним переговоры

Сергей Юран планирует вернуться к тренерской работе. Переговоры идут.

«У меня два варианта с клубами РПЛ. Вчера с одним клубом переговорил, а на этой неделе будут переговоры с другой командой. Тогда и приму окончательное решение. На следующей неделе всe узнаете», – сказал Юран.